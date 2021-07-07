Нове купе BMW 2 Series офіційно представлено

Німецька компанія BMW офіційно представила нове покоління купе BMW 2 Series. Автомобіль отримав абсолютно новий дизайн і спочатку буде доступний у трьох версіях, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. Баварські дизайнери вирішили запропонувати альтернативний варіант фірмового дизайну. Якщо "старші моделі" привертають увагу гіпертрофованої облицюванням радіатора, то у новинки акцент зроблений на химерної світлотехніки. За словами творців, вони черпали натхнення в образі легендарних BMW 1602/2002.

BMW M240i xDrive Coupe і BMW 220i Coupе (праворуч). Джерело: BMW

Новинка істотно додала у розмірах за рахунок використання платформи від 4 Series. У довжину на виросла на 105 мм (4537 мм), в ширину – на 64 мм (1838 мм), і лише висота стала менше на 28 мм (1390 мм). Крім того, автомобіль отримав збільшену на 51 мм колісну базу, а для кращої стабільності на трасі колію розширили на 54 мм спереду та 31 мм – ззаду.

Новинка істотно додала в розмірах за рахунок використання платформи від 4 Series. Джерело: BMW

На момент дебюту покупцям буде запропоновано три версії моделі – з дизельним та двома бензиновими моторами на вибір. Так, шанувальникам "важкого палива" адресована версія BMW 220d Coupе. Під її капотом розташувався 4-циліндровий 2-літровий турбодизель потужністю 190 к.с. і обертовим моментом 400 Нм. Йому допомагає 48-вольта стартер-генератор, який додає ще 11 к.с. А реалізувати потенціал цього тандему дозволяє 8-ступенева автоматична коробка передач Steptronic.

Салон нового покоління BMW 2 Series. Джерело: BMW

З таким арсеналом купе здатне розганятися до першої "сотні" за 6,9 секунди, а максимальна швидкість досягає 237 км/год. Наявність гібридної складової дозволило знизить середня витрата палива до 4,7-5,1 л/100 км по циклу WLTP.

Бензинова версія початково рівня – BMW 220i Coupе – оснащується 2-літрової "четвіркою". Джерело: BMW

Бензинова версія початково рівня – BMW 220i Coupе – оснащується 2-літрової "четвіркою" з 8-ступеневою АКП Steptronic. В активі моделі – 184 к.с. та 300 Нм. Відповідно, спринт від 0 до 100 км/год займає 7,5 с, а максимальна швидкість – 236 км/год. При цьому середня витрата знаходиться в діапазоні 6,3-6,8 л / 100 км.

BMW 220i Coupе. Джерело: BMW

Топова версія BMW M240i xDrive Coupe оснащена рядної "шісткою" об'ємом 3 літри. Цей мотор має в своєму арсеналі 374 к.с. та 500 Нм. Вся ця міць відправляється до всіх ведучих коліс через спортивну АКП Steptronic Sport. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год, а позначку "100" стрілка спідометра долає через 4,3 с після старту.

Топова версія BMW M240i xDrive Coupe оснащена рядної "шісткою" об'ємом 3 літри. Джерело: BMW

Максимальна швидкість BMW M240i xDrive Coupe обмежена електронікою на позначці 250 км/год. Джерело: BMW

Прем'єра новинки відбудеться в рамках "Фестивалю швидкості" у британському Гудвуді, а у дилерів нове покоління BMW 2 Series очікується на початку майбутнього року.