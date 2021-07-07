У Дніпрі викрили підприємства, які постачали військові товари в РФ

Контррозвідка СБУ викрила групу компаній на незаконних військових поставках до РФ. Декілька афілійованих підприємств у Дніпрі вигравали тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони РФ і в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою інформацією, товари цих українських підприємств використовувались для комплектування  військових транспортних засобів та бронетехніки РФ.

Співробітники СБУ встановили, що "схему" організувало керівництво однієї з компанії-виробників запасних частин, якому було відомо, що окремі види продукції за технічними характеристиками належать до товарів військового призначення і підлягають експортному контролю.

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Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:

  • 1200 одиниць продукції з ознаками належності до товарів військового призначення;
  • документацію щодо експорту продукції за кордон, в тому числі – РФ;
  • виробниче обладнання;
  • комп’ютерну техніку.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до незаконних дій.

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