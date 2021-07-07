В Україні можуть ввести санкції проти фізичних осіб Білорусі

Кабінет міністрів України внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних осіб Республіки Білорусь, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення уряд має намір прийняти на засіданні в середу.

Згідно з матеріалами до засідання уряду, з метою захисту національних інтересів Кабмін має намір внести на розгляд Ради нацбезпеки і оборони пропозиції щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших санкцій до фізичних осіб Білорусі (перелік осіб не додається).

Відзначається, що таке рішення пов'язане з рішення Ради ЄС від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року про введення санкцій до фізичних осіб, які причетні до фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі, а також до осіб, які причетні до порушення декларації про права людини, залякування, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур, затримання, в тому числі громадян України.