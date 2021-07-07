Як краще замовити таксі, щоб недорого і надійно

Брати оплату за візництво люди почали давно, ще в Стародавньому Римі. Причому тямущі римські перевізники придумали своєрідний таксометр. Для відліку пройденого шляху в металеву ємкість, кожні 200 метрів, падав камінчик, і в підсумку за кількістю каменів в кінці поїздки та проводилася плата, повідомляє UBR.

З розвитком прогресу, підхід до оплати проїзду, в принципі, нічого не змінив - скільки проїхав, за стільки і заплати. Змінилися засоби пересування, способи вимірювання відстані і способи оплати за проїзд.

Та й для замовлення засобу пересування, вже не треба відправляти гінця, а можна просто зателефонувати або ще простіше, зайти в програму на смартфоні, відправити запит і зробити онлайн замовлення таксі.

Так як же краще зробити замовлення таксі, як зрозуміти чи правильно вам зробили розрахунок вартості замовлення, як визначити оптимальний тариф, якщо озвучена ціна за поїздку вас не влаштовує?

Давайте розбиратися ...

Коли немає можливості, бажання і сил їхати громадським транспортом, ми викликаємо таксі.

І так, як замовити таксі і витратити менше грошей?

Ніщо так не впливає на вартість поїздки, як час, причому на вартість впливає не тільки, як довго ви їхали, а й коли, в який час доби, було зроблене замовлення.

Тому що вартість поїздки розраховується в залежності від попиту. Чим вище попит на послуги таксі, тим дорожче. Якщо вам не терміново треба їхати, і якщо в цей час ціна поїздки вас не влаштовує, не поспішайте переживати. Може варто трохи почекати і ціна впаде, причому досить істотно.

Коли найдорожче замовлення на поїздку в таксі?

час пік

Будні дні:

ранок - з 08.30 до 08.45;

вечір - з 17.50 до 19.00;

Пятница + вихідні дні:

вечір - з 17.50 до 19.00 і з 22.00 до 03.00;

ніч - у багатьох компаній є "нічні" і "вихідні" тарифи, які дорожчі за звичайні в 1,5 рази. Причому "нічний" тариф поняття дуже широке, і терміни його дії різні.

Погана погода також збільшує вартість поїздки, так як попит на таксі зростає.

Що в основному впливає на вартість поїздки

час у дорозі;

відстань;

І якщо на відстань не можна вплинути, то час у дорозі може істотно змінюватися в залежності від чого ... пробки!

Пробки бич і страшний сон поїздок по місту в годину пік. Іноді десятихвилинна поїздка розтягується на годину і більше, що відповідно збільшує і ціну поїздки.

Пробок не можна уникнути повністю, але можна, по можливості, використовувати альтернативу, наприклад, метро. А потім, коли дорога вільніше, замовити таксі. і швидко доїхати.

Але якщо ви вже в машині, то GPS-навігатор вам на допомогу, можна об'їхати пробки, але більш довгим шляхом або вибрати службу таксі з фіксованим тарифом, без урахування часу в дорозі.

Порада

Для того, щоб пошук машин був максимально зручним, найкраще завантажити додаток таксі для андроїд.

А якщо ви маєте в своєму розпорядженні часом, то варто серед численних служб таксі провести моніторинг на тему: де краще тариф на короткі, а де на довгі поїздки, і керуватися ним при виборі таксі.

Як краще замовляти таксі

В наші дні високих технологій замовити таксі можна різними способами:

Старим добрим способом - зателефонувати диспетчеру і зробити замовлення за допомогою телефонного дзвінка;

Замовити машину через спеціальний додаток, викачане на телефон або інший гаджет;

Дзвінок на короткий номер;

Замовлення в режимі он-лайн на сайті компанії-перевізника;

Порада

Є кілька видів додатків, за допомогою яких можна замовити таксі. Одні програми працюють тільки по одній компанії-перевізнику, а інші обслуговують кілька компаній і навіть просто приватників.

Приймаючи рішення їхати на таксі, подумайте про це заздалегідь. Цим ви збережете час, а головне нерви. Немає нічого гіршого, коли запізнюючись на зустріч, ви не можете знайти машину. Мозок вибухає, істерика, суєта і стрес.

Але непередбачені ситуації бувають, і іноді доводиться терміново шукати машину. Так що ж робити в цьому випадку.

А ось і відповідь - спокійно і без суєти замовляємо таксі через спеціальний додаток. За статистикою цей спосіб найшвидший, 10-15 хвилин і ви вже в таксі. Єдиний мінус - яка до вас машина приїде - невідомо. Але. коли поспішаєш, то це не важливо.

Замовлення через диспетчера, звичайно, передбачає обговорення того, який і коли до вас приїде автомобіль, і можна навіть замовити некурящого водія і великий багажник для вашого багажу, але всі ці запити збільшують час очікування.

Служби або компанії таксі

Їх дуже багато, на сьогоднішній день в Києві близько двохсот служб таксі, для без малого три мільйони жителів міста, і це без приїжджих. Серед них як великі, так і дрібні компанії. Різниця в цінах завжди на користь дрібних компаній, але якість послуг і рівень автомобілів гарантують тільки великі компанії.

Тому при замовленні варто зважити всі за і проти і проблем не буде.

Але хочеться зауважити, що в наш час таксі надають набагато ширше спектр послуг, ніж перевезення пасажирів:

міжміські перевезення:

зустріч в аеропорту, на ж/д і автовокзалах;

послуги драйвера (якщо немає можливості самому їхати за кермом);

кур'єрську доставку вантажів і документів;

техдопомогу на дорозі і евакуатор при необхідності;

замовити мікроавтобус таксі в Києвi для груп від 6 до 27 осіб;

перевезення тварин;

вивезення побутового та будівельного сміття;

Розглянемо докладніше ці послуги

Безкоштовний виклик та подача машини - дуже радує, коли виклик і подачу автомобіля не потрібно оплачувати, а якщо ще ця послуга доступна в будь-який час доби, то це взагалі супер. Особливо надихає, коли подача безкоштовна для всіх районів і навіть за межі міста.

Міжміські перевезення - якщо дозволяють кошти, то цілком можливо замовити таксі в будь-яку точку країни, при цьому це буде на комфортних автомобілях, щоб поїздка була для вас приємною.

Замовити таксі в аеропорт, ж/д або автовокзал дуже зручно, особливо якщо ви повертаєтеся великою компанією. А якщо немає можливості зустріти, кого-то в аеропорту або на вокзалі, то замість вас це може зробити водій зі спеціальною табличкою. Він допоможе з багажем і доставить за місцем призначення.

Замовлення драйвера - дуже зручна услуга.Еслі у вас немає можливості повернути себе і свій автомобіль додому або куди то доїхати, то драйвер вам допоможе в цьому. Причому служба таксі надішле досвідченого професіонала в будь-який час і в будь-яке місце, куди вам потрібно.

Кур'єрська доставка документів і вантажів. Ця послуга просто знахідка, коли потрібно передати речі або документи, а самому немає можливості їхати, навіть на таксі. Дуже економить час і гроші, причому надійно і в строк.

Технічна допомога на дорозі, і послуги евакуатора. У вас заглох автомобіль, а всі знайомі і друзі зайняті і не можуть вам допомогти. Техпомощь від служби таксі виручить вас в будь-який час. Наприклад, водії "Лайм таксі", завжди мають набір для екстреної допомоги. Вам допоможуть "прикурити" акумулятор, що сів. А при необхідності евакуатор доставить ваш автомобіль на станцію технічного обслуговування, причому з будь-якої точки міста або країни.

Замовлення мікроавтобусів для перевезення груп від 6 до 27 осіб. Дуже потрібна послуга, якщо приїжджає велика група туристів або гостей.

Перевезення тварин, як великих так і дрібних. Дуже приємно взяти в гості або на природу свого улюбленця і без проблем повернутися з ним додому на таксі.

Важливі моменти при замовленні таксі:

Таксі - це "міський транспорт", а тому курити в таксі не можна, заборонено законом.

Коли ви будете робити замовлення через диспетчера, щоб не було сюрпризів, обговоріть замовлення: скільки людей, який багаж, чи є діти і тварини. Якщо будуть їхати маленькі діти, обов'язково необхідно спеціальне крісло для дитини;

Обов'язково точно вказуйте свою адресу і всі необхідні уточнення для того, щоб водій без проблем вас знайшов у ній.

Порада

Ці прості правила і наші поради допоможуть вам зробити поїздку приємною і комфортною.

І найголовніше, щоб максимально заощадити на таксі, найкраще нікуди не їхати. А якщо вже викликали, то не злите водія довгим очікуванням, він теж людина і на роботі. Зробили замовлення - скористайтеся послугою!