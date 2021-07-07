Авіатрафік над Україною зростає, але все ще поступається "доковідному"

Авіатрафік в Україні поступово повертається до обсягів докризового періоду: у червні 2021 року в повітряному просторі України було виконано 21 113 польотів (59,6 % від червневого обсягу польотів 2019 року).

Про це повідомляє пресслужба﻿ "Украероруху" в Facebook.

Зазначається, що українські авіакомпанії у червні цього року виконали 8 953 польоти (-20% порівняно з червнем 2019 року), іноземні авіакомпанії - 12 160 польотів (-49,8 %).

Структура польотів за типами:

внутрішні польоти – 2 965 рейсів (на -2,6 % менше порівняно з відповідним періодом 2019 року),

міжнародні польоти – 11 469 рейсів (-27 %),

транзитні польоти – 6 679 рейсів (-60 %).

"Окрім відновлення польотів до/з українських аеропортів, важливим поштовхом для пожвавлення транзиту в українському небі став також перегляд ставок за аеронавігаційне обслуговування над Чорним морем. З 1 червня цього року почали діяти нові аеронавігаційні ставки, за якими вартість 100 км прольоту становить 25 євро замість 51,1 євро.

В першу чергу, українські авіакомпанії переглянули свої плани польотів на південних та південно-східних напрямках з України та відновили польоти в Сімферопольскому районі польотної інформації", - зазначив глава "Украероруху" Андрій Ярмак.

Також причинами збільшення авіатрафіку є початок туристичного сезону, відкриття кордонів, відновлення низки міжнародних рейсів та виходом на український ринок нових авіаперевізників.