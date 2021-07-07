Зеленський сподівається, що США нададуть допомогу з питання Донбасу
Президент Володимир Зеленський сподівається на допомогу США у врегулюванні ситуації на Донбасі, повідомляє Кореспондент.
Зеленський нагадав, що мирний процес заради процесу не працює, і на сьогодні російська сторона в нормандському форматі гальмує врегулювання.
"Тому я виступав за те, щоб приєдналися країни, потужні геополітичні гравці, які можуть вплинути на Росію. Тому я виступав за розширення нормандського формату. Дійсно, це може бути і інший формат, щоб не ламати домовленості. Але мені здається від кількості форматів якість не змінюється... Я дійсно хотів би, щоб міць США допомогла Україні в завершенні цієї трагедії в центрі Європи в 21 столітті", - сказав Зеленський.