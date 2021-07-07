Зеленський сподівається, що США нададуть допомогу з питання Донбасу

Президент Володимир Зеленський сподівається на допомогу США у врегулюванні ситуації на Донбасі, повідомляє Кореспондент.

Зеленський нагадав, що мирний процес заради процесу не працює, і на сьогодні російська сторона в нормандському форматі гальмує врегулювання.