Більше половини українців вважають напрямок України неправильним

На думку 66% громадян, напрям розвитку подій в Україні є неправильним. Правильним його називають лише 19% опитаних і 15% не можуть визначитися﻿. Про це свідчать результати опитування "Стабілізація рейтингу Зеленського: Чому підтримка партії влади перестала зростати", повідомляє Деловая столица.

"Впродовж п’яти хвиль дослідження, перша з яких була проведена у лютому 2021 року, зафіксовано певні зміни настроїв громадян щодо напрямку розвитку подій в Україні. Кількість негативних оцінок з початку року знизилася з позначки 74% до 65% у травні і фактично зафіксувалася в червні. І навпаки, кількість позитивних оцінок руху збільшилася з 14% до 19-20%. Загалом з кінця зими до кінця весни фіксувалося поступове покращення оцінок, яке нині зупинилося. Втім, темпи покращення настроїв були доволі повільні і абсолютна більшість громадян все ж висловлюється в негативному ключ про напрямок розвитку подій в Україні" , — вказано у дослідженні.

Також зазначено, що 53% респондентів вважають, що події неправильно розвиваються і в області, в якій вони живуть. Подібно до оцінок руху всієї країни, негативні оцінки превалюють над позитивними (28%). Ці дані є ідентичними до травневих результатів.

"Найбільш помітно з лютого змінилися оцінки населення щодо напрямку подій у їхньому населеному пункті: нині кількість негативних 46% та позитивних оцінок (41%) майже зрівнялися, тоді як у лютому співвідношення було відповідно 51% проти 34%. П’ять хвиль дослідження дозволяють говорити про усталену тенденцію, коли громадяни дещо краще висловлюватися про ситуацію у місцевості, де вони живуть безпосередньо, у порівнянні з усією країною" , — пишуть соціологи.

Усталеними є і вікові особливості оцінки подій в країні: зі збільшенням віку респонденти більш песимістично висловлюються про рух подій в країні і навпаки.

Молодь 18-24 років 22% правильно – 60% неправильно

Старше покоління 55+ років 16% правильно – 70% неправильно

Як і у попередніх опитуваннях, в усіх макрорегіонах одностайно притримуються думки, що рух в Україні відбувається у неправильному напрямку. порівняно менше негативно налаштовані у Центрі (64%) і, навпаки, найгірше оцінюють ситуацію – на Донбасі (78%).

Терміни проведення: 18.06-28.06.2021