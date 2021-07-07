Оновлення відомостей про кінцевих бенефіціарів: ДПС роз'яснила важливі моменти

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує, що у зв'язку з набранням чинності 11 липня 2021 року наказом Міністерства фінансів від 19.03.2021 № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» (далі - Наказ) на юридичних осіб чекають зміни, повідомляє ЮрЛига.

Відтак юридичні особи, зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань до 28.04.2020, зобов'язані протягом трьох місяців (з 11 липня 2021 року по 10 жовтня 2021 року) розкрити структуру власності та актуалізувати дані про кінцевих бенефіціарних власників.

Крім того, компанії, що зареєстровані після 28.04.2020, зобов'язані щорічно, починаючи з наступного після реєстрації року, протягом 14 днів подавати підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарів і структуру власності. Юридичні особи, у яких відбулися зміни, повинні подати оновлену інформацію реєстратору протягом 30 робочих днів.

Для оновлення інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань юридичним особам необхідно подати такі документи:

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, крім громадських формувань та органів влади - форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування - форма 4;

структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу;

витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Водночас слід зазначити, що Законом про реєстрацію не визначено строку дії документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, а також нотаріально засвідчені копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником.

Подавати необхідно нотаріально засвідчені копії документів, що посвідчують особу бенефіціарного власника, де зазначено реквізити документа та прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, якій його видано.