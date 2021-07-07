В Києві затримали чоловіка, який поранив поліцейських та підпалив квартиру

У Києві продовжується спецоперація по затриманню чоловіка, якого підозрюють в пораненні двох поліцейських.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

Як стало відомо, під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, у якій він зачинився від правоохоронних органів.

Рятувальники провели заходи щодо ліквідації пожежі. Працівники поліції евакуюють мешканців житлового будинку.

За оперативними даними, самого зловмисника вже затримали. ЗМІ заборонили наближатися до ймовірного стрілка.