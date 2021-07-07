Ефектний і красивий спосіб зав'язати парео

Складно собі уявити без парео модний літній гардероб. Основна перевага цієї пляжного одягу в універсальності. Звичайну хустку так просто перетворити в плаття, спідницю, топ або навіть шорти в залежності від того, як зав'язати парео, повідомляє Shoppingcenter.

Крім того, саронг необхідний на пляжі для тих, хто хоче приховати недоліки та звернути увагу на гідність фігури. Парео на море - річ незамінна.

Можливо, найпростіший і найпоширеніший спосіб - це зав'язувати парео у вигляді спідниці.

Парео замість спідниці або спідниця-саронг

Сукня з парео

Цей класичний спосіб зав'язати парео перетворює його в елегантне пляжне плаття-саронг. Ось кілька варіантів, як зав'язати парео як плаття.

Зав'язати пляжне парео можна і більш вишуканим способом. Наприклад, зробивши акцент на плечі, груди або талії. Дивіться кілька способів, як зав'язати саронг у вигляді сукні:

На фото: як зав'язати парео через плече