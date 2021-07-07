Україна майже завершила прийняття законопроектів по ключовим реформам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робота в українському парламенті щодо ухвалення законопроектів із ключових реформ перебуває на фінальній стадії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Є декілька важливих реформ - судова реформа, реформа Вищої ради правосуддя (ВРП), СБУ... Ми йдемо дуже швидкими кроками. Ці законопроекти набирають в українському парламенті тисячі поправок.

Так ось у таких законах, як земля, як ВРП, як банківський закон, СБУ - там 3-5 тисяч поправок. І ми сьогодні на фінальній стадії всіх цих реформ. Переважно всі ці тисячі правок за місяці ми вже пройшли", - сказав Зеленський на спільному з президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу у Вільнюсі в середу.

Він також додав, що очікує ухвалення невдовзі закону про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"Закон про НАБУ перебуває в парламенті. Щойно парламент буде готовий за нього проголосувати - це буде, а гальмувань у цьому процесі я на сьогодні не бачу. Є формат цього законопроекту, в якому є баланс між домовленостями і з міжнародними партнерами, і, що дуже важливо, - з українським парламентом. І мені здається, що незабаром цей законопроект буде ухвалено", - сказав президент.