Англія – Данія: букмекери дали прогноз на півфінал Євро-2020

Англія є яскраво вираженим фаворитом півфіналу Євро-2020 проти Данії. Поєдинок відбудеться в середу, 7 липня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" та розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє Обозреватель.

Спортивні аналітики оцінили ймовірність перемоги родоначальників футболу в основний час котируванням 1,70, нічию – 3,60, а на тріумф скандинавської команди можна поставити за 5,50. Коефіцієнт на вихід англійців у фінал чемпіонату Європи становить 1,33, а на прохід данців – 3,25.

Котирування на матч Англія - Данія. Джерело: Bet365

Котирування на вихід у фінал в парі Англія - Данія. Джерело: Bet365

Востаннє команди грали між собою восени 2020 року в межах Ліги націй. Тоді Данія звела внічию 0:0 домашній матч і перемогла на "Вемблі" з рахунком 1:0.

На шляху до півфіналу Англія виграла групу у Чехії, Шотландії та Хорватії, а потім здолала Німеччину та Україну в плей-оф. Скандинавська команда розпочала Євро-2020 з двох поразок, однак зуміла знайти свою гру та посісти друге місце в квартеті B, після чого розгромила Вельс і пройшла Чехію.

Нагадаємо, що трансляції матчів Євро-2020 можна побачити на телеканалі "Україна".