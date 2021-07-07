Не всі письмові звернення доходять до Зеленського, - Буймістер

Нардеп "Слуги народу" Людмила Буймістер заявила, що не всі письмові звернення доходять до президента Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, у парламентарія запитали, чи попереджав її глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія про можливі санкції в разі неголосування за президентський законопроект про олігархів.

"Ні. Те, що публічно говориться, це одне. Ви ж знаєте мою позицію: якщо мій професійний досвід, знання, напрацювання не потрібні, я сама можу вийти з фракції. Знаєте, я взагалі вважаю, що ставити питання про виключення за неголосування як професійну позицію (тим більше, аргументовану), це поганий прецедент", - зазначила Буймістер.

За її словами, вона полегшить життя фракції, якщо виникне таке питання.

"Мені б дуже хотілося від президента це почути. Тому що багато чого робиться його ім'ям. Цікаво, чи знає він про це", - додала нардеп.

На питання про те, яка була розмова про це із Зеленським, Буймістер відповіла негативно.