Генсек ОПЕК назвав чинники ризику для попиту на нафту

Зростання попиту на нафту, як очікується, прискориться в другому півріччі 2021 року, однак на ринку все ще є невизначеності, зокрема, підвищений ризик прискорення інфляції та поширення штаму «дельта» COVID-19, повідомляє Oilpoint.

Про це заявив генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо на церемонії відкриття Нафтогазової конференції в Нігерії.

«Є цілий ряд факторів невизначеності, за якими ми уважно стежимо. Це, в тому числі, підвищений ризик інфляції у зв’язку з великими програмами фінансового стимулювання, нерівномірний розподіл вакцин в усьому світі, поширення штаму «дельта» COVID-19, яке зараз впливає навіть на країни з високим рівнем вакцинації», – зазначив Баркіндо.

«Складний фон зажадає від учасників декларації про співпрацю діяти на випередження, гнучко і пильно», – додав він.

Генсек зазначив, що світова економіка здебільшого відновилася і, як очікується, продемонструє зростання на 5,5% в цьому році. Баркіндо також нагадав, що, за прогнозами, світовий попит на нафту у 2021 році виросте на 6 мільйонів барелів на добу й очікується, що як економіка, так і попит на нафту покажуть прискорене зростання в другій половині року.

За словами Баркіндо, продовження обережного підходу дозволить учасникам угоди зберегти гнучкість, при цьому уникаючи небажаного дисбалансу ринку після квітня 2022 року. Після недавніх зустрічей міністрів ОПЕК+ на початку липня 2021 року учасники програми угоди будуть скликатися щомісяця, зазначив Баркіндо.