Імпорт капусти в Україну втричі переважає експорт

За І півріччя поточного року Україна закупила за кордоном 17,9 тис. т різних видів капусти, що на 47% більше, ніж за аналогічний період 2020 року, свідчать дані Державної митної служби, повідомляє AgroPortal.

Зазначається, що вартість імпорту склала $10,6 млн — на 29,5% більше, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року.

Основні постачальники капусти в Україну протягом І півріччя 2021 року — Північна Македонія ($2,8 млн), Італія ($1,9 млн), Узбекистан ($1,6 млн).

На експорт у І півріччі цього року було відправлено 5,1 тис. т вітчизняної капусти — на 39% більше, як порівняти з обсягом за аналогічний період 2020 року. У грошовому еквіваленті експорт капусти склав $1,6 млн, що на 44,4% більше від показника за січень-червень 2020 року.

Найбільше капусти протягом І півріччя 2021 року в Україні закупили Білорусь ($983,8 тис.), Румунія ($280,1 тис.) та Молдова ($169,3 тис.).