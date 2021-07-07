У одному з курортних поселень України на пляжі хлопця вбило струмом

У курортній Кирилівці на центральному пляжі хлопця, який обслуговував надувний комплекс "Гірка", вдарило струмом. Він помер на місці, повідомляє Укрінформ.

Подія сталася 6 липня близько 12 години. В поліцію звернулись медики швидкої, які повідомили про смерть чоловіка від ураження струмом.

"Слідчо-оперативною групою встановлено, що чоловік 1999 року народження, мешканець Кривого Рогу, неофіційно працював та обслуговував надувний комплекс "Гірка", який встановлений на пляжі в смт. Кирилівка. Під час обслуговування цього комплексу чоловіка вразило електричним струмом. Медики швидкої надавали медичну допомогу постраждалому, але чоловік помер на місці події", - прокоментували в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 статті 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування, в ході якого правоохоронці будуть з’ясовувати кому належить даний розважальний комплекс, встановлений на узбережжі моря.