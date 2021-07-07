Безробіття в Україні: що змінилося за 17 років

В Україні зафіксовано найвищий рівень безробіття за чотири роки: за перший квартал 2021-го він становив 10,5%. За даними Держстату, кількість безробітних віком 15-17 років склала 1,8 млн українців, повідомляє Слово і діло.

Водночас кількість зайнятих ‒ 15,4 млн осіб (55%).

Інфографіка Слово і діло

Середній рівень безробіття в Україні у 2005 році склав 7,2% (1,6 млн осіб). У 2006 році знизився до 6,8% (1,5 млн осіб). У 2007-2008 роках рівень безробіття становив 6,4%.

У 2009-му рівень безробіття в країні становив 8,8%, без роботи були 2 млн громадян у віці від 15 до 70 років. У 2010 році показник безробіття був на рівні 8,1%, у 2011-му – 7,9%, у 2012-му – 7,5%, у 2013-му – 7,2%.

З 2014 року рівень безробіття в Україні почав зростати до: 2014 рік – 9,3%, 2015-й – 9,1%, 2016-й – 9,3%, 2017-й – 9,5%.

У 2018 році без роботи були 1,6 млн економічно активних громадян або 8,8%. У 2019 році рівень безробіття склав 8,2%, а торік зріс до 9,5%.

За перший квартал поточного року рівень безробіття склав 10,5%. Для порівняння, за перший квартал 2014-го безробіття становило 9%, 2015-го – 9,6%, 2016-го – 9,9% 2017-го – 10,1%, 2018-го – 9,7%, 2019-го – 9,2%, 2020-го – 9,5%.