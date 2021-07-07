Кабмін підвищив розмір соціальної допомоги на дітей (документ)

Кабмін підвищив розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність до двох прожиткових мінімумів, повідомляє Сегодня.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

"Також Кабмін призначив державну соціальну допомогу та допомогу на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнтості не може запропонувати підходящої роботи" , – йдеться у повыдомленні.

Він додав, що державна соціальна допомога надаватиметься особам, які досягли пенсійного віку, але не мають стажу.

Гончаренко зазначив, що відтепер соціальна стипендія призначатиметься дітям померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Зміни до соціального законодавства та деталі: