Малий бізнес зможе торгувати спиртом власного виробництва

Після того, як спиртова галузь в Україні перестала бути тільки державною, у Кабінеті міністрів з'явився план дерегулювати виробництво та обіг спирту для малих підприємців. Передбачається, що малий бізнес отримає право продавати дистиляти власного виробництва в обсязі до 10 тис. декалітрів на рік, повідомляє Сегодня.

Таку ініціативу схвалили на засіданні уряду, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Торгівля великими партіями спирту буде вирішуватися на підставі ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями. Вартість такого документа – 30 тис. гривень. Роздрібна торгівля спиртом, відповідно, буде розв'язана так, хто оформив ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

За перевищення дозволеного обсягу продажів передбачається штраф – 200% вартості реалізованої партії товару, але не менше 17 тис. гривень.