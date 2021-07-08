У Китаї випустять смартфон-цегла в стилі легендарних Motorola

Китайська компанія-виробник захищених від ушкоджень телефонів AGM анонсувала випуск гігантського смартфона в стилі Motorola DynaTAC 8000X, повідомляє УНИАН.

Про це пише видання Gizmochina.

"Телефон-цеглина" отримає стиль вінтажного гаджета від Motorola і сучасні функції. Так, на презентаційному постері від AGM гігантський кнопковий смартфон виглядає досить важким, а на його екрані розташовані іконки додатків, таких як Tik-Tok.

Нова версія "телефону-цеглини" Motorola DynaTAC 8000X у виконанні AGM / фото - gizmochina.com

Компанія з Китаю здивувала користувачів мережі, адже у 2021 році, коли всі прагнуть зробити найтонший і легкий смартфон, AGM намагається відродити моду на кнопкові гаджети зі значною вагою.

Цілком очікувано, що "телефон-цеглина" в стилі Motorola DynaTAC 8000X отримає стійкість до падінь і стане водонепроникним, адже спеціалізація AGM - саме захищені від пошкоджень смартфони. Компанія поки не розголошує дату прем'єри нового гаджета, проте вже незабаром характеристики смартфона можуть з'явитися на рендерах.