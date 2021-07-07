На Євро-2020 гравці збірної Італії переплутали з фанатом (відео)

Дівчина-стюард, яка працювала на півфіналі Євро-2020 між Італією та Іспанією, не впізнала захисника "Скуадри адзурри" Леонардо Бонуччі та не хотіла пускати його на поле після закінчення матчу. Вона переплутала його з уболівальником, повідомляє Обозреватель.

На ролику, який з'явився в мережі, видно, як гравець "Ювентуса" підійшов до фанатів після перемоги в серії пенальті та виходу до фіналу чемпіонату Європи та коротко їх привітав. Після цього він хотів повернутися до партнерів по команді, які святкували тріумф, але зіткнувся з несподіваним опором – стюард стадіону "Вемблі" схопила Бонуччі за руки, викликавши подив у італійця.

Нагадаємо, що основний час півфінального поєдинку між збірними закінчився внічию 1:1. На гол Федеріко К'єзи своїм точним ударом відповів його одноклубник по "Ювентусу" Альваро Мората. У додатковий час переможця виявити не вдалося, тому гра перейшла в серію одинадцятиметрових, де гравці "Скуадри адзурри" краще впоралися з нервами.