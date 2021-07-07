У Польщі за тиждень роздали 180 000 євро серед вакцинованих від COVID

У Польщі за тиждень від запуску спеціальної лотереї для просування вакцинації роздали призи на загальну суму 180 тисяч євро, повідомляє Европейская правда.

Для участі зареєструвалися понад 1,7 млн осіб. Серед призів, які можна виграти - легкові авто, скутери та грошові призи.

2258 учасників наразі виграли найменші призи у розмірі 200 злотих (близько 1400 гривень), 751 - по 500 злотих (близько 3500 гривень).

Лотерея стартувала 1 липня. Єдиною умовою для участі є щеплення від коронавірусу. Реєструватися потрібно через свій акаунт пацієнта або гарячу лінію програми з імунізації.

Кожний 2-тисячний вакцинований отримає 500 злотих, це гарантований приз.

Щотижня будуть розігруватися призи в розмірі 50 000 злотих і різні матеріальні призи, такі як електричні скутери, паливо або страхові ваучери.

Щомісяця будуть розігруватися два призи в розмірі 100 000 злотих плюс гібридний автомобіль, а в останніх двох розіграшах - два рази по 1 мільйону злотих (близько 220 тисяч євро) і гібридний автомобіль.

Кожен із зареєстрованих учасників має чотири шанси на виграш - один одразу, наступний - через тиждень, потім через місяць, і останній - у фіналі лотереї.