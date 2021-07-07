Ринку землі: скільки угод зареєстровано за перші 6 днів

За перші 6 днів з часу відкриття ринку землі було зареєстровано 322 угоди на земельні ділянки, щодо яких раніше діяв мораторій, повідомляє Економічна правда.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Запуск ринку землі - без перебільшення одне з найбільших досягнень за роки незалежності Українці стали справжніми господарями своєї землі, адже відтепер можуть не просто нею володіти, а й за бажанням вільно розпоряджатись.

Ринок землі запущено, угоди із землею сільгосппризначення укладаються прозоро та згідно із встановлених процедур", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання.

За його словами, за перші 6 днів з часу відкриття ринку було зареєстровано 322 угоди на земельні ділянки, щодо яких раніше діяв мораторій.