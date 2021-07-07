Газпром шантажує Європу рекордними цінами на газ - Нафтогаз

Російський газовий монополіст "Газпром" шантажує Європу рекордно високими цінами на газ, щоб безперешкодно запустити в експлуатацію газопровід "Північний потік-2", повідомляє УНІАН.

Про це під час форуму "Україна 30" заявив голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Це наочна демонстрація того, як "Газпром" використовує газ як геополітичну зброю, шантажуючи Європу і Німеччину. Питання полягає в тому, чому Європа дозволяє себе так шантажувати? Як на тлі цього наші німецькі партнери можуть продовжувати говорити, що "Північний потік-2" - це чисто ринковий проект?" ,- сказав Вітренко.

"Газпром" уже зараз шантажує. Він торік забронював через Україну 65 млрд кубометрів, а цього року, коли попит вищий, забронював лише 40 млрд кубометрів. Ось ця нестача і впливає на те, що зараз рекордно високі ціни на газ в Європі". "Газпром" фактично говорить: ви нам дасте добудувати "Північний потік-2", у вас буде більше газу і менше ціни. Не дасте добудувати - ми не будемо використовувати ті потужності, які є в Україні" , - додав Вітренко.

Подорожчання газу

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі, де вартість газу на хабі TTF в Нідерландах на початку липня досягла 450 дол. за тис. кубометрів на тлі низьких запасів газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Як повідомив генеральний директор "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон, "Газпром" у черговий раз проігнорував аукціон на додаткові газотранспортні потужності України.

Це, серед іншого, призводить до зростання цін на газ у Європі та, відповідно, в Україні. Ціни на газ у нашій країні корелюються з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.