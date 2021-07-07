Угорщина відновила роботу пунктів пропуску з Україною

Угорщина в середу, 7 липня, відновила пропуск осіб і транспортних засобів через пункти пропуску "Лонья" і "Барабаш", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Просимо громадян, які планують перетинати кордон з Угорщиною, врахувати, що пропуск здійснюється в пункті пропуску "Косино – Барабаш" із 8:00 до 20:00 (за київським часом) і в пункті пропуску "Дзвінкове - Лонья" з 8:00 до 19:00 (за київським часом)", - повідомляє Державна прикордонна служба України в середу.

Раніше угорська сторона повідомляла, що можливість перетнути зазначені пункти пропуску тимчасово була обмежена. Робота пунктів пропуску з українського боку не припинялася.