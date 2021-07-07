Рецепт мигдалево-полуничного коктейлю без лактози від Лізи Глинської

У спекотний літній день ми стараємося вживати легку їжу та холодні напої. Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом коктейлю з мигдалевого молока та полуниці, повідомляє 24 Канал.

Оскільки коктейль не містить лактози, його можуть вживати всі. Також цей напій можна готувати з іншими сезонними ягодами та фруктами: малиною, чорницею, смородиною, жимолостю чи лохиною.

Рецепт холодного напою з мигдалевого молока та полуниці

Час: 75 хвилин

75 хвилин Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 105 ккал

Інгредієнти:

500 мл мигдалевого молока;

400 г полуниці;

кокосовий цукор на ваш смак.

Спосіб приготування: