Рецепт мигдалево-полуничного коктейлю без лактози від Лізи Глинської

Рецепт мигдалево-полуничного коктейлю без лактози від Лізи Глинської

У спекотний літній день ми стараємося вживати легку їжу та холодні напої. Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом коктейлю з мигдалевого молока та полуниці, повідомляє 24 Канал.

Оскільки коктейль не містить лактози, його можуть вживати всі. Також цей напій можна готувати з іншими сезонними ягодами та фруктами: малиною, чорницею, смородиною, жимолостю чи лохиною.

Рецепт холодного напою з мигдалевого молока та полуниці

  • Час: 75 хвилин
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 105 ккал

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Інгредієнти: 

  • 500 мл мигдалевого молока; 
  • 400 г полуниці; 
  • кокосовий цукор на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Ретельно помийте полуницю, видаліть хвостики. Розділіть полуницю на дві частини.
  2. Одну частину полуниці перебийте в пюре блендером, а іншу наріжте маленькими шматочками. 
  3. Змішайте полуничне пюре з мигдалевим молоком.
  4. Додайте цукор до напою та перемішайте.
  5. Пересипте нарізану полуницю до напою та перемішайте.
  6. Відправте готовий напій в холодильник охолоджуватися на 1 годину.
  7. Подавайте коктейль з полуниці охолодженим. Смачного!

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