Рецепт мигдалево-полуничного коктейлю без лактози від Лізи Глинської
У спекотний літній день ми стараємося вживати легку їжу та холодні напої. Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом коктейлю з мигдалевого молока та полуниці, повідомляє 24 Канал.
Оскільки коктейль не містить лактози, його можуть вживати всі. Також цей напій можна готувати з іншими сезонними ягодами та фруктами: малиною, чорницею, смородиною, жимолостю чи лохиною.
Рецепт холодного напою з мигдалевого молока та полуниці
- Час: 75 хвилин
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 105 ккал
Інгредієнти:
- 500 мл мигдалевого молока;
- 400 г полуниці;
- кокосовий цукор на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Ретельно помийте полуницю, видаліть хвостики. Розділіть полуницю на дві частини.
- Одну частину полуниці перебийте в пюре блендером, а іншу наріжте маленькими шматочками.
- Змішайте полуничне пюре з мигдалевим молоком.
- Додайте цукор до напою та перемішайте.
- Пересипте нарізану полуницю до напою та перемішайте.
- Відправте готовий напій в холодильник охолоджуватися на 1 годину.
- Подавайте коктейль з полуниці охолодженим. Смачного!