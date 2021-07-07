Топ-10 найпопулярніших нових автомобiлiв за червень

Автомобіль Toyota RAV4 став найбільш продаваним авто в Україні за червень. За місяць в нашій країні було продано 576 нових японських кросоверів, повідомляє Обозреватель.

Як пише портал Аuto.ria﻿, частка легкових авто в червні склала 8,5% ринку. Всього за місяць першу реєстрацію було проведено для 9 264 нових легкових машин. З них 738 авто були оформлені як вироблені українськими підприємствами.

Toyota RAV4

На другому місці за популярністю серед українців виявився паркетник KIA Sportage – 532. На третьому місці опинився компактвен Renault Dokker – 319.

KIA Sportage

Renault Dokker

Також до першої десятки з продажу увійшли: Renault Duster – 316, Renault Sandero – 310, Nissan Qashqai – 239, Renault Logan – 217, Mitsubishi Outlander – 214, Mazda CX-5 – 213 і Toyota Camry – 206.

Додамо, що серед 728 "українських" авто найбільше в червні придбали машин авто марки Skoda (430), далі були Lada (170), решта – KIA і Renault:

Skoda Kodiaq (180)

Skoda Karoq (169)

Skoda Fabia (64)

Lada Vesta (59)

Renault Arkana (53)

KIA Rio X (51)

Lada Vesta Cross (42)

Lada Granta (40)

KIA Rio (29)

Skoda Superb (17)

Найпопулярніші нові авто в Україні за червень