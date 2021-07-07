Топ-10 найпопулярніших нових автомобiлiв за червень

Топ-10 найпопулярніших нових автомобiлiв за червень

Автомобіль Toyota RAV4 став найбільш продаваним авто в Україні за червень. За місяць в нашій країні було продано 576 нових японських кросоверів, повідомляє Обозреватель.

Як пише портал Аuto.ria﻿, частка легкових авто в червні склала 8,5% ринку. Всього за місяць першу реєстрацію було проведено для 9 264 нових легкових машин. З них 738 авто були оформлені як вироблені українськими підприємствами.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

На другому місці за популярністю серед українців виявився паркетник KIA Sportage – 532. На третьому місці опинився компактвен Renault Dokker – 319.

KIA Sportage
KIA Sportage

Renault Dokker
Renault Dokker

Також до першої десятки з продажу увійшли: Renault Duster – 316, Renault Sandero – 310, Nissan Qashqai – 239, Renault Logan – 217, Mitsubishi Outlander – 214, Mazda CX-5 – 213 і Toyota Camry – 206.

Додамо, що серед 728 "українських" авто найбільше в червні придбали машин авто марки Skoda (430), далі були Lada (170), решта – KIA і Renault:

  • Skoda Kodiaq (180)
  • Skoda Karoq (169)
  • Skoda Fabia (64)
  • Lada Vesta (59)
  • Renault Arkana (53)
  • KIA Rio X (51)
  • Lada Vesta Cross (42)
  • Lada Granta (40)
  • KIA Rio (29)
  • Skoda Superb (17)
Найпопулярніші нові авто в Україні за червень
Найпопулярніші нові авто в Україні за червень

Найпопулярніші нові авто в Україні за червень
Найпопулярніші нові авто в Україні за червень

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