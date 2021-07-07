Топ-10 найпопулярніших нових автомобiлiв за червень
Автомобіль Toyota RAV4 став найбільш продаваним авто в Україні за червень. За місяць в нашій країні було продано 576 нових японських кросоверів, повідомляє Обозреватель.
Як пише портал Аuto.ria, частка легкових авто в червні склала 8,5% ринку. Всього за місяць першу реєстрацію було проведено для 9 264 нових легкових машин. З них 738 авто були оформлені як вироблені українськими підприємствами.
На другому місці за популярністю серед українців виявився паркетник KIA Sportage – 532. На третьому місці опинився компактвен Renault Dokker – 319.
Також до першої десятки з продажу увійшли: Renault Duster – 316, Renault Sandero – 310, Nissan Qashqai – 239, Renault Logan – 217, Mitsubishi Outlander – 214, Mazda CX-5 – 213 і Toyota Camry – 206.
Додамо, що серед 728 "українських" авто найбільше в червні придбали машин авто марки Skoda (430), далі були Lada (170), решта – KIA і Renault:
- Skoda Kodiaq (180)
- Skoda Karoq (169)
- Skoda Fabia (64)
- Lada Vesta (59)
- Renault Arkana (53)
- KIA Rio X (51)
- Lada Vesta Cross (42)
- Lada Granta (40)
- KIA Rio (29)
- Skoda Superb (17)