У Туркменістані запровадили обов'язкову вакцинацію
Уряд Туркменістані оголосив обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. У країні досі не підтверджено жодного випадку захворювання COVID-19, повідомляє РБК-Украина.
Вакцинація є обов'язковою для всіх громадян країни у віці від 18 років, які не мають медичних протипоказань для щеплення.
"Для ефективності вакцинопрофілактики кожен з нас повинен брати активну участь у цьому процесі. Всі особи старше 18 років при відсутності лікарських протипоказань для отримання профілактичного щеплення від COVID-19 підлягають вакцинації", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я та медичної промисловості Туркменії.