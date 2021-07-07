У Туркменістані запровадили обов'язкову вакцинацію

Уряд Туркменістані оголосив обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. У країні досі не підтверджено жодного випадку захворювання COVID-19, повідомляє РБК-Украина.

Вакцинація є обов'язковою для всіх громадян країни у віці від 18 років, які не мають медичних протипоказань для щеплення.