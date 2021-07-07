Судове засідання Медведчука перенесли
Печерський суд Києва переніс на завтра, 8 липня, засідання щодо продовження запобіжного заходу для підозрюваного в зраді народного депутата Віктора Медведчука, повідомляє Сьогодні.
Відзначимо, що засідання було спочатку заплановано на 6 липня на 15:00, потім його перенесли на 13:00 7 липня.
Сьогодні стало відомо, що суду не буде і засідання перенесено на 9:30 8 липня. А під будівлею суду вже
"чергували" активісти, які прийшли на підтримку Медведчука.
Відзначимо, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту закінчується 9 липня і завтра останній день, щоб його продовжити.