Мер Кличко зробив унікальне сходження на Казбек

Мер Кличко зробив унікальне сходження на Казбек
Фото: Facebook

Мер Києва Віталій Кличко здійснив сходження на гору Казбек по унікальному маршруту. Про це розповів﻿ гірський інструктор Вадим Гапко, який супроводжував групу під час сходження на вершину.

За його словами, Кличко став одним з перших, хто відкрив новий шлях на легендарну гору.

"Сотні, якщо не тисячі, гірських туристів і альпіністів щорічно здійснюють сходження на найкрасивіший п'ятитисячник великих грузинських гір. Зазвичай все горосходжувачів йдуть до вершини" класичним "маршрутом, від Стефанцмінди, піднімаючись льодовиком Гергети, в приміщення колишньої метеостанції, де тепер розташований альпіністський притулок Betlemi Hut, і далі, до вершини Казбеку. План нашої команди був іншим - зробити перший групове сходження від гірського будинку AltiHut до вершини за один день", - йдеться в його повідомленні.

При цьому група натрапляла на труднощі.

"Для успішного втілення нашої амбітної мети необхідна акліматизація, відпочинок перед сходженням, і сприятливі, погодні умови. Актуальний прогноз погоди поставив нас в дуже жорсткі тимчасові рамки ... Вихід був запланований о першій годині ночі. Сильна гроза, і шторм, поламавши план, затримали вихід групи майже на 3 години. У нас був єдиний день, коли ми могли спробувати "вписатися" в умовне погодне вікно. Стан маршруту був складним, "закритий" льодовик, досить низька температура, вітер, обмежена видимість, і свіжий сніг забирали багато сил. Нам пощастило. до 10.00, подолавши понад 2000 вертикальних метрів, група в повному складі з десяти учасників у супроводі трьох гідів успішно піднялася на вершину Казбеку. Віталій Кличко з командою і в супроводі трьох гірських гідів здійснив перше групове дійсно унікальне сходження на Казбек, не звичним, "класичним", маршрутом. Почавши, таким чином, нову епоху сходжень на найпопулярніший кавказький пятитисячник", - розповів Гапко.

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