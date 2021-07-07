Мер Кличко зробив унікальне сходження на Казбек

Мер Києва Віталій Кличко здійснив сходження на гору Казбек по унікальному маршруту. Про це розповів﻿ гірський інструктор Вадим Гапко, який супроводжував групу під час сходження на вершину.

За його словами, Кличко став одним з перших, хто відкрив новий шлях на легендарну гору.

"Сотні, якщо не тисячі, гірських туристів і альпіністів щорічно здійснюють сходження на найкрасивіший п'ятитисячник великих грузинських гір. Зазвичай все горосходжувачів йдуть до вершини" класичним "маршрутом, від Стефанцмінди, піднімаючись льодовиком Гергети, в приміщення колишньої метеостанції, де тепер розташований альпіністський притулок Betlemi Hut, і далі, до вершини Казбеку. План нашої команди був іншим - зробити перший групове сходження від гірського будинку AltiHut до вершини за один день", - йдеться в його повідомленні.

При цьому група натрапляла на труднощі.