Мер Кличко зробив унікальне сходження на Казбек
Мер Києва Віталій Кличко здійснив сходження на гору Казбек по унікальному маршруту. Про це розповів гірський інструктор Вадим Гапко, який супроводжував групу під час сходження на вершину.
За його словами, Кличко став одним з перших, хто відкрив новий шлях на легендарну гору.
"Сотні, якщо не тисячі, гірських туристів і альпіністів щорічно здійснюють сходження на найкрасивіший п'ятитисячник великих грузинських гір. Зазвичай все горосходжувачів йдуть до вершини" класичним "маршрутом, від Стефанцмінди, піднімаючись льодовиком Гергети, в приміщення колишньої метеостанції, де тепер розташований альпіністський притулок Betlemi Hut, і далі, до вершини Казбеку. План нашої команди був іншим - зробити перший групове сходження від гірського будинку AltiHut до вершини за один день", - йдеться в його повідомленні.
При цьому група натрапляла на труднощі.
"Для успішного втілення нашої амбітної мети необхідна акліматизація, відпочинок перед сходженням, і сприятливі, погодні умови. Актуальний прогноз погоди поставив нас в дуже жорсткі тимчасові рамки ... Вихід був запланований о першій годині ночі. Сильна гроза, і шторм, поламавши план, затримали вихід групи майже на 3 години. У нас був єдиний день, коли ми могли спробувати "вписатися" в умовне погодне вікно. Стан маршруту був складним, "закритий" льодовик, досить низька температура, вітер, обмежена видимість, і свіжий сніг забирали багато сил. Нам пощастило. до 10.00, подолавши понад 2000 вертикальних метрів, група в повному складі з десяти учасників у супроводі трьох гідів успішно піднялася на вершину Казбеку. Віталій Кличко з командою і в супроводі трьох гірських гідів здійснив перше групове дійсно унікальне сходження на Казбек, не звичним, "класичним", маршрутом. Почавши, таким чином, нову епоху сходжень на найпопулярніший кавказький пятитисячник", - розповів Гапко.