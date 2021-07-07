Арахамія повідомив, що "СН" має загальні принципи з Комуністичною партією

Голова пропрезидентської партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила має загальні принципи з Комуністичною партією Китаю, повідомляє Букви.

Зокрема, Арахамія вважає, що обидві партії схожі, оскільки їх девізом є "служіння народу".

За його словами, "Слуга народу" вважає Китай важливим стратегічним партнером України і збирається переймати досвід КПК в управлінні економікою і побудові держави.

Нардеп зізнався, що книга Сі Цзіньпіна про державне управління "справила на нього сильне враження". Тому він навіть вирішив допомогти виданню україномовної версії цієї книги, щоб "українці змогли дізнатися, як Китай подолав труднощі і домігся стрімкого зростання економіки".

Арахамія додав, що "китайське диво" стало можливим завдяки проведеній КПК політиці.

Глава "Слуги народу" зазначив, що Китай становить інтерес для багатьох українських туристів. Тому Україна веде переговори з цією державою щодо відновлення прямого авіасполучення. За його словами, Україна розглядає Китай як приклад і вважає його стратегічним партнером.

Крім того, Арахамія висловив надію, що після поліпшення ситуації з пандемією COVID-19 Україна і Китай знову почнуть обмінюватися делегаціями для подальшого зміцнення довіри і прискорення двостороннього співробітництва.