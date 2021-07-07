Найближчим часом заступника генерального прокурора Мамедова можуть звільнити - джерела

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов може бути відправлений у відставку вже найближчим часом, повідомляє Обозреватель.

З цієї ж інформації стало відомо, що проти самого Мамедова проводиться внутрішнє розслідування відразу по двох справах. Перше порушено за підозрою в секретному зв'язку з юристом Республіканської партії США Рудольфом Джуліані.

"Мамедов – носій державної таємниці, він повинен був повідомити про контакти з іноземними відомствами компетентним державним органам" , – вказали джерела.

Друге розслідування пов'язане з можливим "зливом" інформації російським спецслужбам про операцію із затримання батальйону ПВК "Вагнер".

Гюндуз Мамедов став заступником генерального прокурора України у 2020 році. До цього він очолював прокуратуру АРК Крим в офісі Києва.