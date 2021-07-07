НБУ змінить дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення змінити дизайн монет номіналом в 1 і 2 гривні і зробити їх більш зручними для використання. На такий крок в НБУ пішли після скарг українців, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє заступник голови НБУ Олексій Шабан.

За його словами, фінансовий регулятор країни поки не розглядає оптимізацію Банкетно-монетного ряду. Однак в НБУ почули скарги українців на якість монет номіналів в 1 і 2 гривні. Прийнято рішення змінити їх вигляд.

"Єдине можу сказати, що ми почули скарги українців на якість монет 1 і 2 гривні. І зараз ми працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для використання, перш за все, для людей з проблемами зору і похилого віку. У цьому напрямку ми працюємо" ,- сказав Шабан в ході прес-брифінгу, пристосованого до старту всеукраїнської інформаційної кампанії з безпеки готівкових розрахунків.

Автор: Дмитрий Кузнецов