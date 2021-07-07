Названо міста, в яких будуть розвивати вугільну галузь

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав шахтарські міста, в яких будуть реалізовані перші пілотні проекти, що передбачають серйозну трансформацію вугільна галузь в регіонах.﻿ Про це він сказав під час засідання уряду, повідомляє УНИАН.

"Вчора за підсумками засідання Координаційної ради з питань трансформації вугільних регіонів окреслили плани з реалізації пілотних проектів у двох шахтарських містах - Червонограді та Мирнограді. При цьому загальна географія становить понад 60 населених пунктів" , - сказав він.

За словами Шмигаля, трансформація вугільних регіонів "не про закриття шахт, а про створення нових виробництв і нових можливостей для громад шахтарських міст" .

Прем'єр зазначив, що дана ініціатива реалізується в рамках "Європейського зеленого курсу", який передбачає декарбонізацію економіки та зниження негативного впливу на природу.

Поділ держшахт на категорії

У серпні минулого року Міністерство енергетики України повідомило, що концепція трансформації вугільних регіонів передбачає поділ всіх державних шахт на три категорії. Перша - це ресурсна база енергетичної компанії "Центренерго". Передбачається подальше створення вертикально інтегрованої компанії у складі "Центренерго" з найбільш ефективних вугледобувних підприємств.

Друга категорія - це шахти "подвійного" призначення, тобто видобувні енергетичне і коксівне вугілля, яке використовується в металургії.

Третя категорія - шахти, які будуть запропоновані для приватизації не тільки як вугледобувні підприємства, а і як цілісні майнові комплекси. Такі об'єкти можуть використовуватися після перепрофілювання для іншої господарської діяльності.

Трансформація вугільних регіонів в Україні повинна тривати до 2028-2030 року. В Україні 65 мономіст, які зав'язані на вугільній галузі, а кількість задіяних працівників сягає 30 тисяч.

Шахти в Червонограді та Мирнограді

У місті Червоноград (Львівської області) розташовані шахти "Великомостівська", "Міжрічанська" та "Красноградська", що входять до держоб'єднання "Львіввугілля". Вуглевидобуток є однією з основних видів економічної діяльності в місті.

У місті Мирноград (Донецька область) розташовані шахти "Капітальна", ім. Димитрова та шахта "Центральна", що входять до Гірничого об'єднання "Мирноградвугілля". Видобуток кам'яного вугілля на зазначених підприємствах є основною економічною діяльністю в місті.