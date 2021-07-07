Міжбанк знайшов точку рівноваги

Підвищений попит на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку на початку торгової сесії привів до зростання котирувань безготівкового долара до 27,33 гривень на покупку і 27,36 гривень на продажу.

Охочих продати валюту за такою ціною знайшлося достатньо, тому вже до 11:30 зростання зупинилося, а потім під тиском пропозиції валюти котирування пішли вниз. З 12 години торгівля стабілізувалася в діапазоні 27,26-27,29 гривень. Після обідньої перерви число продавців і покупців зрівнялося: схоже, ці ціни влаштували обидві сторони.

Курс долара в обмінниках Києва чітко повторив траєкторію руху безготівкового: перед обідом піднявся до 27,28-27,29 гривень, а після обіду опустився до 27,25-27,26 гривень.

Євро на FOREX в першій половині дня середи торгується у вузькому діапазоні 1,1811 - 1,1833 долара. Завмер на місці і готівковий євро: сьогодні його продають по 32,26-32,30 гривень.

Польський злотий в столиці продають по 7,15-7,16 гривень.

Російський рубль в першій половині дня відіграв частину вчорашніх втрат на тлі відновлення цін на нафту і піднявся з 74,40 до 74,15 рублів за долар. А ось ціна готівкового рубля в столиці, як ми і припускали, знизилася до 3,69-3,71 гривень за 10 рублів.