Міжбанк знайшов точку рівноваги

Міжбанк знайшов точку рівноваги

Підвищений попит на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку на початку торгової сесії привів до зростання котирувань безготівкового долара до 27,33 гривень на покупку і 27,36 гривень на продажу.

Охочих продати валюту за такою ціною знайшлося достатньо, тому вже до 11:30 зростання зупинилося, а потім під тиском пропозиції валюти котирування пішли вниз. З 12 години торгівля стабілізувалася в діапазоні 27,26-27,29 гривень. Після обідньої перерви число продавців і покупців зрівнялося: схоже, ці ціни влаштували обидві сторони.

Курс долара в обмінниках Києва чітко повторив траєкторію руху безготівкового: перед обідом піднявся до 27,28-27,29 гривень, а після обіду опустився до 27,25-27,26 гривень.

Євро на FOREX в першій половині дня середи торгується у вузькому діапазоні 1,1811 - 1,1833 долара. Завмер на місці і готівковий євро: сьогодні його продають по 32,26-32,30 гривень.

Польський злотий в столиці продають по 7,15-7,16 гривень.

Російський рубль в першій половині дня відіграв частину вчорашніх втрат на тлі відновлення цін на нафту і піднявся з 74,40 до 74,15 рублів за долар. А ось ціна готівкового рубля в столиці, як ми і припускали, знизилася до 3,69-3,71 гривень за 10 рублів.

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