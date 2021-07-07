Шкарлет розповів, звідки братимуть гроші на Президентський університет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розкрив інформацію про те, на чиї кошти буде існувати Президентський університет, створення якого глава держави Володимир Зеленський анонсував в кінці травня, повідомляє Страна.ua.

За словами Шкарлета, новий вуз реалізує модель державно-приватного партнерства. Міністр уточнив, що під створення Президентського університету у Верховній Раді вже готується нове законодавство.

Розробкою спеціального закону займається робоча група під керівництвом Руслана Стефанчука, першого заступника голови Верховної Ради України. За словами Шкарлета, новий закон під Президентський університет планують подати в парламент уже в вересні.

Необхідність створення нового закону Шкарлет пояснює тим, що згідно з чинним законом "Про вищу освіту" багато за проектом Президентського університету реалізувати не вдасться.

"Ідея Президентського університету в тому, щоб залучити кращих. І студентів, і викладачів - буде широкий конкурс не тільки для українських, а й світових професорів. Це нова модель залучення професури - не на річний контракт, а можливо навіть на специфічний курс, як робиться в Гарварді і Оксфорді.

Зокрема, мова про світову тенденцію ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics) - підтримка шостого технологічного укладу (інформаційні технології), професії майбутнього і т.д. Це не реалізується без державно-приватного партнерства. А такої моделі в нинішньому законодавстві України немає. Тому під Президентський університет пишеться окремий закон, який ми плануємо подати до Верховної Ради до вересня поточного року ", - розповів Сергій Шкарлет.

Він уточнює, що на прикладі Президентського університету в міністерстві освіти хочуть побудувати робочу модель, яка може поширюватися на всі інші університети України.

В цілому ж глава Міносвіти каже, що Президентський університет буде функціонувати за прикладом Гарварду і Оксфорду.

"У 2012 році я був в Оксфорді, там побудували новий хімічний факультет, в який вклали близько 100 млн фунтів. Тільки за перший рік половина цієї суми окупилася - за рахунок розробок студентів і співробітників університету. Там, до речі, навчалося двоє студентів з України: вони писали світові наукові статті, розробляли формули, які використовував бізнес. За свої знання студенти вже отримували роялті, ще навчаючись в університеті ", - розповідає міністр.

Також Шкарлет докладно пояснив, яка фінансова модель буде закладена в Президентському університеті.

"Кошти спочатку йтимуть з бюджету України, але передбачається залучення коштів наукових установ, бізнесу, орієнтованого на високотехнологічні професії майбутнього. Меценати і фонди - це теж добре, в будь-якому університеті вони є. Адже бізнес не буде нескінченно виступати меценатом для соціальних процесів, бізнес в будь-якому випадку націлений на результат.

Корпус в Оксфорді будувався не просто для меценатства, Оксфорд вклав свої гроші, але він розумів, що він отримає прибуток від хімічного корпусу, тому що він працює з різними бізнес-партнерами, які готові платити за знання студента і професора, і за готовий продукт, який згенерували в цьому університеті.

Укладатимуться точкові контракти на розробки. Частина державного фінансування, частина бізнес-партнерства. В результаті знання, які набуває студент, і знання, які є у викладача, повинні коммерціалізуватися не тільки в конкурентні переваги, а й до фінансових результатів ", - пояснює Шкарлет.

Міністр також прокоментував заяви ряду експертів в матеріалі про те, що кошти на будівництво Президентського вузу розумніше було б витратити на розвиток вже існуючих спеціальностей в державних університетах.

"Наскільки я знаю, ініціативу створення Президентського університету практично всі ректори існуючих українських вузів підтримують. Звичайно, ніхто б з ректорів не відмовився, якби їм дали певну суму грошей на розвиток університетів. Але тут питання не в підтримці існуючої мережі університетів.