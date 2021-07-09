Швидка допомога речам: 8 перевірених способів урятувати улюблений одяг

Усі HELP-ситуації стаються в найнезручніший момент. Але все (чи майже все) можна виправити! Не завжди після атаки зовнішнього середовища річ має вирушити на смітник, повідомляє 24 Канал.

Розкриваємо кілька секретів, як "реанімувати" одяг, якому загрожує утилізація. Ви збережете й улюблені речі, і свій імідж.

Помада на сорочці

Розпорошіть лак для волосся на пляму, через 10 хвилин промийте теплою водою. Й сліду не буде.

Ґудзики міцно

Щоб ґудзики міцно трималися на своїх місцях, а не випадали, помастіть місця їх кріплення (нитки на лицьовій стороні) прозорим лаком для нігтів.

Катишки на одязі

З катишками на одязі не обов'язково жити. Вони легко і просто видаляються бритвою. Безпечною, зрозуміло.

Светр після прання

Що робити, якщо светр усе-таки сів після прання? Річ реанімувати складно, але можна. Замочіть светр в холодній воді без порошку на 15 хвилин, злегка відіжміть і розкладіть на горизонтальній поверхні. Через кожні 15 – 20 хвилин розтягуйте його в різні боки.

Жуйка на одязі

Складіть одяг з "приліпкою" в поліетиленовий пакет і покладіть в морозильник на ніч. Від холоду жуйка стане крихкою і її легко вдасться зняти ножем або пінцетом, розколюючи на шматочки.

Червоне вино на білому

Заливаємо червону пляму білим вином. Через деякий час промиваємо мінералкою. Це лише один зі способів видалення винних плям, але метод досить оригінальний і, головне, простий.

Жирний шлейф

Від жирного "шлейфу" на одязі позбутися дуже легко. Нанесіть нерозбавлений засіб для миття посуду на пляму, втріть, почекайте трохи та покладіть в пралку. Усе!

Позбутися запаху

Кожен із нас хоч раз купував одяг б/в. Прибрати його запах можна в такий спосіб. Залийте до пульверизатора суміш горілки та води (1:2), розпорошіть на одяг і висушіть природним чином.