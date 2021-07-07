Нацбанк скоротив "карантин" готівкової гривні

Національний банк України (НБУ) скоротив термін обробки готівкової гривні і її знаходження на "карантині" через коронавірус з двох тижнів до 5-7 днів. Як пояснив регулятор, це пов'язано з автоматизацією процесу знезараження банкнот і монет, а також невисокою небезпекою передачі COVID-19 через готівкові гроші, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу Нацбанку Віктор Зайвенко.

Він зазначив, що НБУ має досвід зі знезараження готівки, включаючи міжнародної. За його словами, останні дослідження показують, що інфекція на банкнотах і монетах присутня не більше, ніж на інших предметах.

"І ті заходи, які ми вводили на початку пандемії (COVID-19 - ред.), коли нам було невідомо, як передається ця інфекція, то ми витримували двотижневий карантин, згідно з яким, за первинними дослідженнями інфекція нібито зникала" , - зазначив Зайвенко.

Представник регулятора уточнив, що на початку пандемії НБУ проводив обробку готівки на автоматизованих системах, а потім вони проходили термічну обробку при упаковуванні.

"Таким чином, ми досягали мети, яку ставили перед собою" , - уточнив він.

Зайвенко додав, що сьогодні НБУ володіє дещо іншою інформацією і у зв'язку з цим термін перебування готівки на карантині скорочений до 5-7 днів.

"Але також вживаємо всіх заходів - обробляємо на автоматизованих системах" ,- сказав він, додавши, що останні дослідження вказують на невисоку небезпеку передачі COVID-19 через готівку.

Автор: Дмитрий Кузнецов