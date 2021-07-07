Вбивство президента Гаїті: перша леді також померла від отриманих ран
Дружина вбитого президента Гаїті Мартін Моїз, яка отримала вогнепальне поранення в результаті нападу на резиденцію державного лідера, померла від ран, повідомляє Лента.Ру.
Раніше повідомлялося, що група невстановлених осіб атакувала резиденцію президента республіки Жовенеля Моїза. Зловмисники смертельно поранили політика з вогнепальної зброї. Перша леді Гаїті також отримала поранення в результаті атаки. Відзначається, що деякі з нападників розмовляли іспанською мовою. Водночас більшість населення Гаїті говорить французькою.
Прем'єр-міністр країни Клод Жозеф підкреслив, що засуджує цей
"одіозний, нелюдський і варварський акт". За його словами, ситуація з безпекою на Гаїті знаходиться під контролем.