Вбивство президента Гаїті: перша леді також померла від отриманих ран

Дружина вбитого президента Гаїті Мартін Моїз, яка отримала вогнепальне поранення в результаті нападу на резиденцію державного лідера, померла від ран, повідомляє Лента.Ру.

Раніше повідомлялося, що група невстановлених осіб атакувала резиденцію президента республіки Жовенеля Моїза. Зловмисники смертельно поранили політика з вогнепальної зброї. Перша леді Гаїті також отримала поранення в результаті атаки. Відзначається, що деякі з нападників розмовляли іспанською мовою. Водночас більшість населення Гаїті говорить французькою.