У Києві радикали напали на прихильників Лукашенка

Українські ультраправі сьогодні, 7 липня, здійснили напад на прихильників самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, які мітингували під білоруським посольством в Києві. Поліція затримала двох нападників.

Як пізніше стало відомо, громадяни Білорусі проводили щорічну акцію в честь минулого Дня незалежності країни. Вони тримали в руках державні прапори.

Радикалів з "Національного опору" це обурило - вони побили прихильників Лукашенка, в хід йшло навіть газову зброю.

За інформацією Андрія Павловського , організаторами акції на підтримку чинної влади в Білорусі були представники організації "Сябри Волині".

"Ми прийшли підтримати чинну владу і свою батьківщину, до чого тут українські націоналісти. Чому вони лізуть не в свою справу? " - розповів один з організаторів.

Крім того, потерпілі стверджують, що "атаку організував сам Зеленський, який нацькував на них представників націоналістичних організацій".

У свою чергу представники радикалів пояснили свою поведінку тим, що протистояли комуністам.

Відзначимо, що, за словами журналістів, організатори акції вже направили офіційну ноту протесту в МЗС Білорусі та України, а також зажадали відповідної реакції Олександра Лукашенка з приводу цього інциденту.