Топ-30 найпопулярніших електромобілів в країнах ЄС

Сайт з'ясував які електромобілі користуються найбільшою популярністю в 10 європейських країнах. Смаки європейських автомобілістів відрізняються від країни до країни і майже зовсім не такі, як в Україні, повідомляє Autoconsulting.

Дослідження, проведене Datawrapper, охоплює 10 найбільших електромобільних ринків ЄС. Це, зокрема, в алфавітному порядку: Німеччина, Данія, Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Франція, Швеція та Швейцарія.

Якщо проаналізувати загальноєвропейські обсяги продажів, то 10% ринку електромобілів в 10 європейських країнах належить неєвропейської Tesla Model 3. У Renault ZOE - 6,8%, а на все разом узяті три електричних моделі Volkswagen доводиться 17,8% ринку. Тобто - в Європі електрокари під маркою VW фактично лідирують.

Якщо узагальнити дані з різних країн, то за обсягами продажів Топ-10 лідерів виглядає так:

1. Tesla Model 3

2. Renault ZOE

3. Volkswagen ID.3

4. Volkswagen ID.4

5. Volkswagen e-Up!

6. Hyundai Kona EV

7. Peugeot e-2008

8. KIA Niro EV

9. Smart fortwo

10. Fiat 500e

Можна відзначити також помітний успіх Skoda Enyaq. Ця чеська модель з'явилася на європейському ринку тільки в квітні нинішнього року. Але вона так стрімко нарощує обсяги продажів, що вже на 16 місці.

Ще одна особливість: в першій європейській десятці - тільки 1 модель, яка офіційно продається в Україні. Це - Hyundai Kona EV. Хоча, в 30-ке європейських електричних хітів є й інші офіційно представлені у нас моделі електрокарів.

В ЄС ситуація схожа: в залежності від країни, змінюються і переваги місцевих автомобілістів. Так, наприклад, в Німеччині, Tesla Model 3 тільки на 3-му місці. Перше і друге - у місцевих Volkswagen e-Up! і Volkswagen ID.3.

У Франції Tesla Model 3 - на першому місці по продажах. Але за нею йдуть електромобілі місцевих марок: Renault ZOE, Peugeot e-2008, Renault Twingo EV. Європейські експерти вважають, що у Франції ZOE цілком могла б бути першою. Але у неї відібрав покупців Peugeot e-2008. Так Tesla Model 3 і стала лідером. Розрив в обсягах продажів між Tesla Model 3 і Renault ZOE - менше 500 авто. А між Renault ZOE і Peugeot e-2008 - менше 200 (за 5 місяців 2021 року).

У Норвегії, яка вважається в Європі найбільш просунутим ринком електромобілів, в п'ятірці лідерів (в порядку убування популярності) Volkswagen ID.4, Tesla Model 3, Audi e-tron, Volvo XC40 та Mercedes-Benz EQC.

Абсолютно інша картина в Нідерландах. Тут в п'ятірці лідерів продажів серед електрокарів Tesla Model 3 на останньому місці. А головний лідер - Skoda Enyaq, за нею - KIA Niro EV, Volkswagen ID.4 і Volvo XC40 EV.

В Україні найпопулярніші моделі електромобілів, це - Audi e-tron, Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQC, Jaguar I-Pace і Hyundai Kona.

Деякі з них є і в 30-ке європейських фіналістів. Але, звичайно, обсяги продажів інші. Найпопулярніший у нас електрокар Audi e-tron за 1 півріччя 2021-го купили тільки 72 шт.

30 найпопулярніших електромобілів в 10 європейських країнах

1. Tesla Model 3

2. Renault ZOE

3. Volkswagen ID.3

4. Volkswagen ID.4

5. Volkswagen e-Up!

6. Hyundai Kona EV

7. Peugeot e-2008

8. KIA Niro EV

9. Smart fortwo

10. Fiat 500e

11. Audi e-tron

12. Nissan Leaf

13. BMW i3

14. Opel Corsa-e

15. Peugeot e-2008

16. Skoda Enyaq

17. Renault Twingo EV

18. Volvo XC40 EV

19. Polestar 2

20. Mercedes-Benz EQC

21. Mini E

22. Seat Mii

23. Porsche Taycan

24. Smart Forfour

25. Skoda Citigo EV

26. Mini Cooper EV

27. Citroen e-C4

28. KIA Soul EV

29. Ford Mustang Mach-e

30. Opel Mokka