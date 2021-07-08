Які горіхи використовувати у випічці та як їх правильно підготувати

Важкою уявити собі солодку випічку без горішків! Та чи знали ви, що не всі горіхи підходять для десертів, та не всі поєднуються з іншими інгредієнтами у випічці? Кондитерка Ліза Глінська із задоволенням поділиться своїми порадами, щодо десертів з горішками, повідомляє 24 Канал.

Талановита українська кондитерка Єлизавета Глінська зізналася, що їй щоразу приходять запитання і дірект, про правильне використання різноманітних горіхів у випічці. Вона вирішила поділитися із читачами влучними порадами про використання горіхів у випічці, а також розповіла, як правильно їх підготувати.

Горіхи використовують:

в тісті;

посипають випічку;

як начинку;

готують пасту;

додають у креми;

в мусах.

Як підготувати горіхи для десерту

Особливого аромату випічці додають саме обсмажені горіхи. Обов'язково перед використання будь-який горіхів обсмажте їх на сухій сковорідці або в розігрітій духовці до 170 градусів 10 – 15 хвилин.

Горіхи в цукровій глазурі (саблірування) / Фото Енді шеф

Для начинки горіхи саблірують — готують в цукровому сиропі, доводячи його до стану карамелі, а далі подрібнюють в пасту (праліне).

Які горіхи використовувати для випічки

Волоський горіх

Найчастіше волоський горіх використовують подрібненим. Він поєднується з будь-яким тістом, кремом чи сухофруктами. Кондитер також роблять з волоського горіха посипку та декор для випічки й десертів. Єдиний мінус цього горішка – він трішки гіркий. Щоб правильно позбутися небажаної гіркоти, горіх потрібно замочити у воді на ніч, далі промити та обсмажити.

Мигдаль

Мигдаль використовують цілим або подрібнюють. Його, як і волоський горіх можна додавати до тіста, використовувати як посипку, готувати пасту та начинки для десертів. А ще з мигдалю роблять борошно, без якого ви не приготуєте макарон та відомий торт Опера.

Арахіс

Хоч багато хто вважає арахіс горіхом, насправді це бобовий. Без нього не можна приготувати популярний торт Снікерс, або горіховий тарт. Він, як і попередні горіхи чудово поєднується з будь-якими десертами та випічкою.

Фісташка

Фісташка зазвичай використовується у східних солодощах та десертах. Кондитери також готують фісташкові креми, роблять начинки та декори тортів. Особливо ціниться в кондитерці іранська "смарагдова фісташка".

Кеш'ю

Найчастіше кеш'ю використовують для основи веганського чізкейка.

Лісовий горіх (Фундук)

Лісові горішки обожнюють не тільки білочки, а й кондитери. Його дрібно нарізають ножем або використовують цілим. Без фундукового тіста у вас не вийде торт Естерхазі, адже він є основою бісквіту дакуаз. Також кондитери додають його у цукерки, мюслі, шоколад, готують меренгу.

Пекан

Пекан дуже схожий на волоський горіх, але на смак він ніжніший та солодший. Цей горіх чудово смакує у шоколадному брауні, бісквітах та хлібі. Також пекан використовують для декорування тортів і десертів.

Бразильський горіх

Цей горіх володіє незабутнім та багатим ароматом, м'яким смаком. Бразильський горіх підходить для випічки, поєднується з шоколадом.

Макадамія

Мабуть, найдорожчий із вище перелічених горіхів – це макадамія. Його використовують в особливих десертах, адже його ціна захмарна. На смак він схожий до фундука, але більш витончений та маслянистий. Макадамія ідеально поєднується з білим шоколадом, кокосом, також його використовують для приготування цукерок і десертів.