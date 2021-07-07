Спека, сонце та хмари: прогноз погоди на 8 липня

Практично на всю територію України повернеться сонце. Проте, погода все ж залишиться хмарною. Однак, температура повітря вдень буде по-літньому спекотною. Грози та дощі триватимуть тільки в Криму та частково на півдні країни.

У четвер, 8 липня, уже котрий день поспіль найбільш спекотно буде на Закарпатті. Там удень очікується температура 31-33°С, уночі - 16-18°С. На заході, на півдні та в центрі буде більш помірна погода - 29-31°С удень і 16-19°С уночі. У центрі виділиться тільки Київська область - там прогнозують 30-32°С удень і 17-19°С уночі. На півночі країни та в Криму погода буде найбільш прохолодною - там очікується 27-29°С удень і 14-18°С уночі. На сході України прогнозують 28-30°С удень і 15-18°С уночі.

Дощі та грози залишаться тільки в Криму та в Одеській області. На решті території України погода буде хмарною з проясненнями. На більшій частині країни очікується вітер 11-18 км/год. І тільки на півночі та в Криму буде не так вітряно - там прогнозують вітер від 7 до 14 км/год.

У столиці України, Києві , 8 липня очікується температура повітря від 18 до 30°С протягом дня, вітер 7-11 км/год і невелика хмарність.