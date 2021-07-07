318 800 від Dinero.ua: історія однієї перемоги

Про що думає людина, коли бере мікрокредит? Про те, що позичивши невелику суму на тиждень-два, вона швидко владнає поточні фінансові справи – й усе.

А уявіть собі, що можна взяти трохи грошей, і вже за кілька днів прокинутися власником сотень тисяч! Не вірите?

Ось і Аліна з Дніпра, коли їй одного прекрасного ранку зателефонував співробітник Dinero.ua, теж спочатку не повірила. А річ у тім, що дівчина, взявши позику на невелику суму у вищеназваної МФО, автоматично потрапила до учасників розіграшу автомобіля «Renault Sandero від Dinero». І саме її № договору виявився доленосним за версією Random.org.

Трансляція цього розіграшу велася в прямому ефірі в YouTube, й усі клієнти компанії, затамувавши подих спостерігали за його ходом. А Аліна тим часом і гадки не мала...

За умовами акції серед всіх клієнтів компанії за період з 19 березня по 31 травня 2021 розігрувався автомобіль Renault Sandero. За бажанням переможець міг забрати або новеньке авто з салону, або його грошовий еквівалент – 318 800 гривень. Чарівна Аліна вибрала другий варіант, і після виконання всіх формальностей отримала свій приз – переказом на карту.

Загалом у розіграші взяло участь понад 52 тисяч клієнтів, і експерти Dinero знають, що це число лише зростатиме. Щодня послугами компанії користується дедалі більше людей, здатних розширювати свої горизонти.

Тому що отримати кредит в Dinero – швидко та просто. У ніші онлайн-кредитування в Україні цей бренд очолює рейтинги, забезпечуючи клієнтів якісним сервісом та надійним захистом інформації. Відтак має довіру споживачів.

На що витратить кругленьку суму, дівчина наразі не вирішила, але команда Dinero.ua щиро сподівається, що гроші стануть їй у пригоді. Як і всім іншим переможцям численних акцій та розіграшів, яким компанія дарує цінні призи. А відбувається це регулярно. Наприклад, саме зараз триває нова акція Дінеро «iSummer в Dinero», запланована на все літо. Щопонеділка серед усіх клієнтів за минулий тиждень розігрується iPhone12. Загалом за літо буде вручено 13 телефонів або їх грошових еквівалентів. Тому що Dinero любить своїх клієнтів і надихається, дивлячись на їх задоволені посмішки. Як у випадку з Аліною, чиїм портретом ви щойно милувалися.