В Яремчі авто впало з обриву: четверо загиблих

Троє чоловіків і одна жінка загинули при падінні автомобіля з дороги в обрив в місті Яремче, повідомляє Кореспондент.

"Попередньо слідчі встановили, що автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив. У транспортному засобі перебували чотири людини: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків" , - йдеться в повідомленні Нацполіції в Івано-Франківській області.

Зараз співробітники поліції перебувають на місці події, встановлюють вік і місце проживання загиблих.

Фото: Нацполіція Івано-Франківської області

Місто Яремче розташоване в Карпатах, в межах гірського масиву Горгани, на березі річки Прут. Через місто проходить автодорога національного значення Н09.