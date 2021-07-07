В Яремчі авто впало з обриву: четверо загиблих
Троє чоловіків і одна жінка загинули при падінні автомобіля з дороги в обрив в місті Яремче, повідомляє Кореспондент.
"Попередньо слідчі встановили, що автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив. У транспортному засобі перебували чотири людини: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків", - йдеться в повідомленні Нацполіції в Івано-Франківській області.
Зараз співробітники поліції перебувають на місці події, встановлюють вік і місце проживання загиблих.
Місто Яремче розташоване в Карпатах, в межах гірського масиву Горгани, на березі річки Прут. Через місто проходить автодорога національного значення Н09.