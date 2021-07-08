Відкриття ринку землі: варіанти користування земельними ділянками

Фахівці Мінюсту роз'яснили, як українцям користуватися земельною ділянкою після відкриття ринку землі, повідомляє ЮрЛига.

1. Здавати в оренду - і отримувати постійний дохід, який, за прогнозами експертів, надалі тільки зростатиме.

2. Бути фермером - користуватися своєю або орендованою землею та розвивати власну справу.

Брати участь у державних програмах підтримки та отримувати компенсацію, відшкодування відсотків по кредитах чи покриття дорадчих послуг.

3. Використати ділянку як заставу.

Тобто, за необхідності, використати землю як заставне майно та отримати кошти на розвиток свого господарства або на особисті цілі.

4. Подарувати або віддати у спадок.

Відтепер ви можете подарувати свою ділянку, та новий власник матиме на неї повні права господаря.

5. Продати - за необхідності, ви можете продати свою земельну ділянку іншому громадянину України, а з 1 січня 2024 року - і українській компанії.

Чи варто поспішати з продажем ділянки? Експерти не радять поспішати. З часом ринкові ціни зростуть. Відповідно, зросте і середня орендна плата, тож здавати в оренду ділянки буде вигідніше.