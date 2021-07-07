Мінекономіки прогнозує інфляцію 8% у 2021 році

В українському уряді прогнозують, що за підсумками 2021 року рівень інфляції складе 8%. При цьому економіка зросте на 4%, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив віцепрем'єр, міністр економіки України Олексій Любченко на форумі "Україна 30".

"З початку 2020 року українська економіка опинилася в новій системі координат, пов'язаних з глобальною пандемією COVID-19. Ми розуміємо, що вже зараз стрімко відбувається формування нової глобальної "постковидной" світової економіки. Їй будуть притаманні нові баланси сил, будуть сформовані нові центри економічного, цифрового і технологічного впливу" , - зазначив він.

За його словами, для України цей і наступний роки будуть роками відновного зростання.

"Ми прогнозуємо близько 4% зростання економіки, реальної економіки в цьому році. Інфляція залишиться в межах прогнозованих тенденцій - до 8%, буде збережена цінова і валютно-курсова стабільність" , - додав міністр.

Відзначимо, в травні 2021 року інфляція зросла до 9,5% в річному вимірі і перевищила всі прогнози, але НБУ очікує значне уповільнення інфляції цієї осені.