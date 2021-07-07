Renault анонсувала випуск водневих комерційних моделей

Французька компанія Renault розповіла про водневий напрямок у створенні електромобілів. В рамках проекту HYVIA вже до кінця цього року будуть представлені відразу три комерційних моделі на водневих паливних елементах Fuell Cell, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Проект HYVIA – комплексне рішення, яке охоплює екологічне виробництво, зберігання та доставку водню, , А також створення транспорту на водні. До кінця 2021 року планується розгортання мережі водневих заправок.

Варто відзначити, що багато автовиробників комерційної техніки активно розвивають напрямок Fuell Cell, так як подібна технологія дозволяє вирішити основну проблему звичайних електромобілів – тривалий час зарядки тягової АКБ, адже на заправку воднем потрібно всього кілька хвилин.

Установка компонентів на шасі з надбудовою. Джерело: Renault

На додаток до електричним моделям Renault до кінця 2021 року запропонований асортимент легких комерційних автомобілів на водневих паливних елементах. Першими побачать світло три моделі. Фургон Master Van H2-TECH здатний без зупинки подолати до 500 км, а його містке багажне відділення має об'єм 12 м3.

Ще одна версія Master Chassis Cab H2-TECH, призначена для перевезення великогабаритних вантажів. Вона має об'єм вантажного відсіку 19 м3. При повній заправці балонів з воднем запас хід становить близько 250 км. А для перевезення пасажирів передбачена модифікація Master Citybus H2-TECH, яка може взяти "на борт" до 15 осіб. Автобус може подолати дистанцію до 300 км.

Розташування компонентів водневої установки в машинах з суцільнометалевим кузовом. Джерело: Renault

Всі ці автомобілі побудовані на базі архітектури Dual Power, яка передбачає живлення від електричного або водневого джерела енергії. Пробіг становить від 250 до 500 км: з них 100 км забезпечуються електрикою, а решта – воднем. До складу силового агрегату входить акумулятор ємністю 33 кВт-год та баки на 3-7 кг водню (в залежності від версії).