Росія висилає консула Естонії

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персоною нон грата естонського консула, якого напередодні затримали в Санкт-Петербурзі нібито за шпигунство, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Росії.

Відзначається, що про це рішення було повідомлено повіреній у справах Посольства Естонії в Росії У. Уйбо.

Співробітникові естонського генерального консульства Марту Лятте дали 48 годин, щоб покинути територію Російської Федерації. При цьому російська сторона оголосила рішучий протест Естонії.

Крім того, в російському МЗС назвали "цинічною" позицію Естонії з приводу цього інциденту, так як офіційний Таллінн заперечує звинувачення в бік дипломата, попри те, що Росія нібито має "незаперечні докази".

Як повідомлялося, напередодні в Росії затримали консула Естонії нібито під час спроби отримати матеріали закритого характеру. У МЗС Естонії заявили, що справа проти Лятте є вигадкою і необґрунтованим звинуваченням.