Розкрито фактор високого ризику смерті від коронавируса у чоловіків

Вчені Університетської лікарні Сан-Раффаеле в Мілані (Італія) розкрили новий фактор високого ризику смерті чоловіків з симптоматичним COVID-19. Виявилося, що низький рівень тестостерону є потужним предиктором серйозних ускладнень при коронавірусі. Результати дослідження представлені на конгресі Європейської асоціації урологів EAU21, повідомляє Лента.Ру.

Фахівці порівняли вибірку з 286 пацієнтів чоловічої статі з COVID-19, які звернулися у відділення невідкладної допомоги, з 305 здоровими добровольцями, які відвідали лікарню для здачі крові в період з лютого по травень 2020 року. Пацієнти і решта учасників були перевірені на рівень чоловічих гормонів, включаючи тестостерон. Вважається, що рівень тестостерону 9,2 наномоль на літр і нижче є низьким і називається гипогонадизмом.

Майже у 90 відсотків пацієнтів з коронавірусів рівень тестостерону був нижче за це значення, а серед здорових пацієнтів таких було лише 17 відсотків. У тих, хто мав м'які симптоми або був госпіталізований в звичайну палату, рівень тестостерону досягав рівня 3-4 наномоль на літр. У тих, хто помер або потрапив у відділення інтенсивної терапії, рівень був 0,7-1,0 наномоль на літр. Ця залежність спостерігалася навіть з урахуванням віку, ранніх захворювань і індексу маси тіла.

Однак, оскільки у команди немає даних про рівень тестостерону у пацієнтів до того, як вони заразилися COVID-19, вони не можуть сказати, чи став низький рівень тестостерону причиною, посилити хвороба, або він був викликаний SARS-CоV-2. У той же час деякі дослідження показують, що вірус може знижувати кількість гормонопродуцірующіх клітин Лейдіга в організмі, які виробляють тестостерон. Таким чином, за рівнем тестостерону у хворих можна визначити ризик можливих ускладнень.